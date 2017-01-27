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Engelli kursiyerlere ağız ve diş bakımı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi ile özel bir sağlık platformunun ortaklaşa düzenlediği "Gülmek Herkesin Hakkı" projesi kapsamında Bağcılarlı engelli kursiyerler ile yakınlarına ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Bağcılar Belediyesi ve özel bir sağlık platformu örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında kursiyerler ile yakınlarının diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Türksel Çoruh Dülgergil, projeye gönüllü olarak katılan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, Bireylere Yönelik Ağız ve Diş Sağlığını Koruma ve Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları Etkinliği ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Engelli bireylerin belli bir koordinasyon sırasıyla ağız taraması, flor jel/vernik uygulaması ve ağız hijyen eğitimi basamakları ile ilgili uygulamalı bilgi veren Dülgergil, diş bakımında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Proje ile ilgili de bilgi veren Prof. Dülgergil, ağız sağlığı kötü durumlu çocukların tedavilerinin yapılması için uygun hekimlere yönlendirileceğini belirtti. Tarama kartlarının çıkartılması adına velilere bilgi verileceğini de ifade eden Prof. Dülgergil, "Projenin amacı, toplumda engelli çocuklar farkındalığı oluşturmak. Onların erken yaştan itibaren genel sağlık açısından da korunması amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, 4 diş hekiminin kontrol ve gözetiminde engelli kursiyerlerin ağızdaki çürük, kayıp diş, dolgu gibi durum tespit amaçlı ağız taraması yaptı.



Bilgilendirme çalışması yapılıyor

Etkinlik kapsamında ayrıca bireylere yönelik oral hijyene oldukça yardımcı olan ve dişlerin çürüklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayıp, diş yüzeyindeki mineral yenilenmesine yardımcı olan"Flor Vernik / Flor Jel Uygulaması" isimli koruyucu diş hekimliği uygulaması gerçekleştirildi. Böylece engelli bireylerin, fiziksel/zihinsel engel durumlarından ötürü ağız hijyenini yeterli düzeyde sağlayamaması sebebiyle koruyucu diş hekimliği anlamında ilave uygulama gerçekleştiriliyor.



Ağız ve diş bakım seti hediye edildi

Proje kapsamında kursiyerlerin, algı seviyesine uygun olacak şekilde, temel ağız hijyeni sağlanıyor, ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirme çalışması yapılıyor. Model çenelerde diş fırçalamanın da anlatıldığı aktivitede yine diş ipi kullanımının önemine dikkat çekiliyor. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili engelli bireye ve veliye bilgi verilirken, her kursiyere içerisinde 1 diş fırçası ile 1 diş macununun bulunduğu ağız ve diş bakım seti hediye edildi.



"Engelli kursiyerlerimizin sağlığına önem veriyoruz"

Bağcılar'da engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için önemli projeleri hizmete sunduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu anlamda hizmete sundukları "Gülmek Herkesin Hakkı Projesi'nin de önemine dikkat çekti. Çağırıcı, "Diş çürükleri insan yaşamını olumsuz etkiliyor. Genel sağlığımızı da tehdit ediyor. Bu sebeple sağlıklarına her zaman önem verdiğimiz engelli kursiyerlerimiz ile yakınlarına ağız ve diş sağlığı yapıyoruz" dedi.

(HB-SO-Y)



27.01.2017 12:59:42 TSI

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