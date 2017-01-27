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Ünlü turizmciden 'Evet' kampanyasına destek

27 Ocak 2017 Cuma, 12:58
Ünlü turizmciden 'Evet' kampanyasına destek
Ünlü turizmciden 'Evet' kampanyasına destek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Spice Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Diyar İçkale Gültekin, referandum için düzenlenen 'Evet' kampanyasına destek verdi.
Spice Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Diyar İçkale Gültekin, Anayasa değişikliğine ilişkin Nisan ayında yapılması öngörülen referandum için düzenlenen 'Güçlü bir Türkiye için Evet, ben de varım' kampanyasına katıldı.

"Güçlü bir Türkiye için ben de varım"
Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya turizm dünyasından ilk destek ünlü turizmci Diyar İçkale Gültekin'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile kampanyaya destek veren Gültekin, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyerek kampanyaya destek verdi.
Nisan ayında yapılması öngörülen referandumun Türkiye için önemine değinen Gültekin, "Ekonomik istikrar siyasi istikrar ve toplumsal mutabakat için yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyorum. Biz iş dünyası temsilcileri olarak darbeler, ekonomik krizler ve toplumsal çatışmaların yaşandığı bir ülkede yaşamak yerine güçlü ekonomiye sahip demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı bürokraside hızlı karar verebilen ve etkin çözüm üretebilen bir sistem içinde yaşamayı istiyoruz ve bunu hak ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyorum"
Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekliliğine değinen Gültekin, "Ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan terör olaylarıyla içerden ve dışarıdan adeta saldırı altında kalmıştır şer odakları hain iş birlikçiler ülkemizin istikrarını bozmayı yıkıp parçalamayı hesaplamışlar. Fakat hainlerin planlarını milletimizin cesareti Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu üstün liderlik vasıfları sayesinde bir kez daha püskürtüldü. Yaşanan tüm süreç bize gösterdi ki bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak siyasi ve ekonomik çalkantıların içinde kaybolmuş bir Türkiye görmemek adına ülkemiz reform niteliğinde adımlar atmak zorundadır. Tüm bu gerçeklikler ışığında Nisan ayında gerçekleşecek olan yeni Anayasa referandumunun vatandaşlarımızın desteğiyle kabul edilmesinin ardından ülkemiz, bölgesinde daha güçlü ve daha istikrarlı bir ülke haline gelecektir. Ben de yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyorum ve oyum 'Evet'" dedi.
(SÇ-MK-Y)

27.01.2017 13:04:22 TSI
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