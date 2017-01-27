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Halk Ekmekin en büyük satış yeri fabrika önüne yapılacak

- Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar:

- "Yeni yere taşınmak için gün sayıyoruz. 300 kişilik oturma alanına sahip, bin 500 metrekarelik alanda müşteri memnuniyeti açısından tüm detaylar düşünüldü"



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ANKARA (İHA) - Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, fabrika önünde yer alan eski satış yerinin artık ömrünü tamamladığını belirterek, "Yeni yere taşınmak için gün sayıyoruz. 300 kişilik oturma alanına sahip, bin 500 metrekarelik alanda müşteri memnuniyeti açısından tüm detaylar düşünüldü. Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen tüm ürünler sıcak sıcak satışa sunulacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasına satış yeri ve yönetim binası olarak hizmet verecek yeni bir bina yapıldı. Anadolu Bulvarı üstünde 4 bin 300 metrekarelik alana kurulan yeni binada hem ürün satışı yapılacak hem de idari birimler bulunacak. Tüm ekmek çeşitlerinin bulunduğu, su böreği pişirme ünitesinin yer aldığı, kahvaltılık, sıcak ve soğuk içecek, halk çerez, simit ile poğaça satış bölümlerinin ayrı ayrı ferah bir alana sahip olduğu yeni satış yerine ilişkin bilgi veren Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, "Bina tamamen fabrikanın öz sermayesiyle inşa edildi. Yeni binamızın yapımı için hiçbir yerden tek kuruş kredi de almadık" diye konuştu.

İlkbahar, "Başkent'in dört bir tarafında açtığımız satış yerlerinin en modernini fabrikamız önüne inşa ettik. Buraya gelecek konuklarımız, ailece, rahat ve ferah bir ortamda ürünlerimizin tadına bakabilecekler" dedi.

Selçuklu-Osmanlı mimarisinden esinlenilerek iç dekorları yapılan ve 2 katlı olarak projelendirilen binanın bin metrekarelik bodrum katında da satış yeri için üretim yapılacağını belirten İlkbahar, binada yönetim birimleri ile büroların da yer alacağını söyledi. Geniş otoparkı ve yeşil alanlarıyla da tüketicilerin rahat edeceğini kaydeden İlkbahar, "Kısa bir süre sonra Ankaralı hemşehrilerimizi yeni binamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

(SLCK-CC-Y)



27.01.2017 13:05:01 TSI

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