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Edirne heyeti EMITT Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülkeden katılan kurum ve kuruluşlara kapılarını açtı. Fuarın ilk gününe katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne standını ve diğer illerin statlarını ziyaret etti.

Dünyanın beşinci ve bölgenin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) ilk gününe Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Keskin, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (EDESOB)Emin İnağ ve ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren katıldı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin aynı stantta yer aldığını ifade eden Gürkan, Trakya'nın birbirini tamamlayan bir bölge olduğunu söyledi. 3 ilin de birbirine çok yakın olduğunu ve kültürel anlamda da birbirlerini tamamladıklarını ifade eden Gürkan, EMITT Fuarı'nda asıl hedef kitlenin ise tır operatörlerinin, yatırımcıların ve turizmcilerin olduğunu ifade etti.



"Birlik ve beraberliğin yaşatıldığını gösteriyor

EMİTT Fuarı'nda Edirne'nin önümüzdeki yıllarda daha aktif bir şekilde yer alacağına dikkat çeken Gürkan, "Bu yıl 3'üncü yıl ve biz yine şehrin valisi, belediye başkanı, oda başkanlarıyla hep birlikte buradayız. Bu da bize arzu ettiğimiz birlik ve beraberliğin yaşatıldığını gösteriyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne standını ziyaret edenlerle sohbet ederek, fuarı değerlendirdi.

Devrek Belediyesinin fuarını gezen Başkan Gürkan'a Devrek'in ünlü bastonlarından hediye edildi. Gürkan, Muğla Belediyesi ve Edirne'nin ünlü markası Keçecizade standını da ziyaret etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile Büyükçekmece Belediyesinin standında bir araya gelen Gürkan, Akgün ile uzun süre sohbet etti.

Gürkan daha sonra Yalova Belediyesine ait standa gelerek Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüştü. Uzun süre sohbet eden ikili daha sonra maket Yürüyen Köşk'te hatıra fotoğrafı çekildi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağçı, Başkan Gürkan'a üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablo hediye etti.

(KU-MK-Y)



27.01.2017 13:08:31 TSI

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