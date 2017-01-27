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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de 'kaçağa' geçit yok

27 Ocak 2017 Cuma, 13:05
Mardin'de 'kaçağa' geçit yok
Mardin'de 'kaçağa' geçit yok

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 bin 580 paket kaçak sigara, 217 kilo kaçak çay, 20 kilo nargile tütünü ve 1 kilo 2 gram esrar ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında 1 kilo 20 gram esrar ele geçirilmiştir. Yine bir aracının ön kupa iç kısmında zulalı vaziyette 600 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Başka bir araçta da 217 kilogram kaçak çay, 3 bin 980 paket kaçak sigara ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir" denildi.
(MSK-MP-Y)

27.01.2017 13:10:42 TSI
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