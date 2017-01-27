YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dikey bahçeler Mersin'e renk katıyor

Dikey bahçeler Mersin'e renk katıyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dikey bahçe uygulamaları Mersinlilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Mersin'deki yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, biyo çeşitliliği tasarım ve mimari ile destekleyen 12 adet yeni dikey bahçe uygulamasını vatandaşların beğenisine sundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca özel olarak tasarlanan ve 'dikey bahçe' ya da 'duvar bahçesi' olarak isimlendirilen sistem, üzerinde bulunan güneş paneli sayesinde elektriğini kendi üretebiliyor. Demir aksam üzerine ahşap kozmik kaplama yapılan, 2 metre 500 santimetre boyunda ve 1 metre genişliğinde dört cepheye sahip olan dikey bahçe içinde 576 çiçek bulunuyor. İçerisinde bulunan su deposu sayesinde de kendinden damlama sulama yapabilen dikey bahçeler Taş Bina önü, Ulu Cami Meydanı ve Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na konumlandırıldı. Psikolojik ve mental pozitif etkileriyle kentsel dokuyu iyileştiren, kullanıldığı yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturan dikey bahçe uygulamalarını şehrin farklı noktalarına taşıyacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Mersin'i renklendirmeyi sürdürecek.

(KRY-Y)



27.01.2017 13:10:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER