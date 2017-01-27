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Haliliye Belediyesi ilçedeki yol ihtiyaçlarını birer birer gidiyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, "yol medeniyettir" anlayışıyla devam ettirdiği çalışmalar kapsamında, ilçedeki yol ihtiyaçlarını birer birer giderek, vatandaşların hizmetine sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla ilçedeki vatandaşların çamura basmasının önüne geçmek adına hummalı çalışmalarını ilçeden dört bir köşesinde sürdürüyor. Ekipler, yaptığı çalışmaları bölgenin durumuna göre kilitli beton parke ve stabilize olarak iki şekilde yürütüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, ihtiyaçları da belirleyerek çalışma programını bu doğrultuda ilerletiyor. Ahmet Yesevi Mahallesi 2553. sokakta belirlenen yol ihtiyacı, ekipler tarafından gideriliyor. Sona yaklaşılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kilitli beton parke döşenen sokakta oturan vatandaşlar, Haliliye Belediyesi'ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kırsal mahallelerde sürdürülen stabilize yol yapım çalışmaları kapsamında da, İnci ve Konaç mahallelerinde ekipler yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.

(Şİ-SD-Y)



27.01.2017 13:14:03 TSI

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