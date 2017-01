YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GAPFOOD Fuarı'na Oba Damgası

Gaziantep'in köklü makarna firması Oba Makarna, "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" ile ''13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı (GAPFOOD)" fuarında ürünlerini tanıttı. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Oba, fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisi gördü. Fuarı değerlendiren Oba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, yaptığı açıklamada, fuarın gıda sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi. Fuarın her yıl geliştiğini ve katılımcı sayısının arttığını belirten Özgüçlü, "Dünyanın farklı ülkelerinde açılan fuarlara da katılıyoruz. Dünyaya Türk makarnasını yedirmek istiyorsak, her yerde olmak zorundayız. Şehrimizde düzenlenen GAPTARIM ve GAPFOOD fuarları da sektörümüz açısından önem verdiğimiz ve her yıl katıldığımız fuarların başında geliyor" şeklinde konuştu.

Fuarlar ülkelerin ve kentlerin prestijidir

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası iş bağlantılarını genişleterek ülke ihracatına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Özgüçlü, fuar süresince, Oba ürünlerini tattıracaklarını ifade etti. Farklı kıtalara ihracat yapma başarısı gösterdiklerini kaydeden Özgüçlü, fuarların hem tanıtım hem de yenilenme adına önemli olduğunu dile getirdi. Her fuarda farklı ülkelerde yeni müşterilerle tanıştıklarını anlatan Özgüçlü, yakın bir zamana kadar Gaziantep'in bu fuarlardan yoksun olduğunu vurgulayarak, "Bu fuarlarla birlikte şehrimiz fuarlarla da anılmaya başladı. Yılın farklı aylarında düzenlenen sektörel fuarlar hem firmalarımız hem de şehrimiz için büyük önem taşımaktadır. 188 ülke ile ticari alışverişi olan Gaziantep'in markalaşmış bir uluslararası fuara ihtiyacı var. Özellikle sektörümüzle ilgili böyle bir fuarın oluşturulması için bizlerde gerekli desteği vermeye hazırız. Fuarlar kentlerin kimliği gibidir. Sadece ürünlerin tanıtımında değil, kentin de tanıtımında önemli roller oynar" şeklinde konuştu. Her yıl hedef büyüttüklerini vurgulayan Özgüçlü, bu yılı da yatırım ve ihracat yılı ilan ettiklerini dile getirdi. Fuarda gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Özgüçlü, stantlarını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve diğer protokol üyelerine teşekkür etti.

Oba Makarna

1966 yılında Gaziantep'te kurulan OBA Makarna, 2005 yılında Özgüçlü ailesi tarafından satın alındıktan sonra Gaziantep 4. Organize sanayi bölgesindeki yeni fabrikasında dünya standartlarında üretim yapmaya başladı. 50 milyon avrolum yatırımla günlük bin ton üretim ile Türkiye'nin 1'incisi dünyanın 2'ncisi olarak sektörün en büyük firması olan Oba, iç pazarın yanı sıra Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu pazarı olmak üzere 86 ülkede raflarda yer alıyor.

