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Tatvan'da kar yağışı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Tatvan'da uzun bir aradan sonra dün gece saatlerinden itibaren yeninden kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı bazı köy yolları kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar başlatılırken, ilçe merkezinde ise Tatvan Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar temizliği yapıldı.

Ev ve araçların karla kaplandığı ilçede, kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

(HO-MSA-Y)



27.01.2017 13:17:14 TSI

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