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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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3 yıl daha geçerli

27 Ocak 2017 Cuma, 13:24
3 yıl daha geçerli
3 yıl daha geçerli

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Yeni yıldan itibaren başlanan çipli kimlik kartlarının dağıtımı sürüyor. Çerkezköy'de şimdiye kadar bin 885 kişiye yeni kimlikleri teslim edildi. İstanbul ve Çanakkale'den çok sayıda kişinin Çerkezköy Nüfus Müdürlüğü'ne gelerek yeni kimlik için başvurduğu öğrenildi. Mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanlarının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları teslim alınıncaya kadar 3 yıl daha geçerli olduğu belirtildi.
Yetkililer, şuan kullanımda olan kimlik kartında fotoğrafı olmayan ve YGS sınavına girecek olan öğrencilerin, sınav öncesi mağduriyet yaşamaması için çipli kimlik kartına başvurmaları gerektiği bildirildi.
Nüfus cüzdanlarının 3 yıl içerisinde değiştirilmesi gerektiğinden, vatandaşların mevcut nüfus cüzdanları ile kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptırmaya devam edecekleri ve yeni kimlik kartı alıncaya kadar mevcut nüfus cüzdanları geçerli olduğu bildirildi.
(UA-MEF-Y)

27.01.2017 13:29:20 TSI
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