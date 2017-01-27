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Müftüden önemli uyarı: 'Kayıtlarınızı yenileyin"



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Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Hac kayıt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müftü Cihan, daha önceki yıllarda Hac kaydını yapan ve kaydını yenilettiği halde 2017 yılı için kaydını yenilememiş vatandaşlara çağrıda bulunarak kayıt yenileme işlemlerinin 31 Ocak Salı günü mesai bitiminde sona ereceğini belirtti. Müftü Cihan kaydının yenilemeyen vatandaşların kaydının silineceğini söyledi.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan Hac kayıt dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önceki yıllarda kayıt olmuş ve geçtiğimiz dönem kaydını yenilettiği halde 2017 yılı için kaydını yeniletmeyen vatandaşların kaydının silineceğini kaydeden Müftü Cihan, "Dolaysıyla yeniden bir işlem başlatmak lazım. Yeniden ön kayıt yaptırmak lazım. Bu konuda ilgili vatandaşlarımızı uyarmış olalım" dedi.

2016 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 761 bin hacı adayının bulunduğunun altını çizen Cihan, "2017 yılı Türkiye geneli yeni kayıt 335 bindir. Dolayısıyla 2017 yılı Hac kontenjanı da 80 bin civarında olacak. Geçen yıla göre belki yüzde 20-25 civarında bir fazlalık söz konusu olacak" diye konuştu.

Manisa genelinde 2017 yılında yeni kayıt yaptıran vatandaşların sayısının 5 bin 823 olduğuna dikkat çeken Müftü Cihan, şunları kaydetti: "2016 yılına kadar kayıt sayısı 33 bin 100 iken, kayıt yeniletenlerin sayısı 26 bin 660'dır. Henüz kayıt yeniletmeyen 6 bin 440 vatandaşımız var il genelinde. Bu vatandaşlarımıza telefonla ulaşma, mesaj göndermeyle gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Bu vatandaşlarımızın 31 Ocak Salı günü mesai bitimine kadar kayıtlarını yenilemelerini istiyoruz."

(SC-Y)



27.01.2017 13:31:57 TSI

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