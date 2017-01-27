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Suriyeli çocuklara sportif destek

27 Ocak 2017 Cuma, 13:27
Suriyeli çocuklara sportif destek
Suriyeli çocuklara sportif destek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Suriyeli çocukların sportif olarak eğitimine destek için hazırlanan proje törenle tanıtıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi"nin açılışı yapıldı. Ensar Toplum merkezinde düzenlene açılış törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, bölge insanını 5 yıldır Suriyelilerle birlikte yaşadığını hatırlatarak, birçok çalışmayı Türk ve Suriyelilerin birlikte yaptığını ifade etti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte daha çok çocuğa ulaşmak için çalışmayı büyüttüklerini belirten Köken, "Bundan sonra da bu çalışmalarımız en üst seviyede devam edecek. Çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır. Savaşsız güzel gelecek temenni ediyorum hepinize, hayırlı olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Deniz Köken, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve beraberindekiler Suriyeli çocuklara spor ayakkabısı, eşofman takımı, t-shirt gibi sportif malzeme dağıttı.
Projenin kapsamı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ensar Toplum Merkezinde bir salonu spor yapmak için uygun bir hale getirip, yaş gruplarına uygun malzemelerle donattı. Proje ile merkeze eğitime gelen çoğunluğu Suriyeli olan çocukların hem spor yoluyla kaynaşmalarını sağlamak, hem de fiziksel olarak daha sağlıklı yetişmelerine katkı verilmesi amaçlandı. Proje kapsamında yaşları 6-12 arasında değişen yaklaşık 300 çocuk, merkezde onlar için özel olarak hazırlanan eğitim salonunda Cumartesi ve Pazar günleri spor yapabilecek. İlerleyen dönemlerde projeye hafta içi günleri de eklenecek ve hava koşulları uygun olan günlerde bahçede de sportif faaliyetler devam etmesi planlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadrosundan seçilen ve proje için özel eğitilen uzman hocalar ve merkez bünyesindeki tercümanlar, bu projede görev alacaklar.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ayrıca bu merkeze devam eden ve spor eğitimine katılacak olan tüm çocuklara spor ayakkabısı, eşofman takımı, t-shirt gibi sportif malzemeleri de temin edilecek.
(LO-SD-Y)

27.01.2017 13:32:10 TSI
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