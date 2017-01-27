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MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili: "Maliye Bakanlığı izin verirse biz bu şubat döneminde öğretmen alımı konusunda niyetliyiz"



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Haber : Beşir Kelleci

Kamera : Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesince "Eğitimimiz ve Geleceğimiz" konulu düzenlenen panelde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Şubat ayında öğretmen atamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonundaki panele, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör katıldı.

Panelin ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılardan Bilgili, bir öğrencinin "Şubat ayında öğretmen atamaları olacak mı?" şeklindeki sorusun şöyle cevapladı:

"Biz devletten kadro kullanma talebini ilettik. Yani böyle bir talepte bulunduk ama Maliye Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı izin verirse biz bu şubat döneminde öğretmen alımı konusunda niyetliyiz, istekliyiz. Şu da bir gerçek ne kadar öğretmen alsak o atanamamış öğretmenleri eritme şansımız çok zayıf, çok az. Çünkü o kadar büyük bir kitle var ki bunu başka tedbirler alarak eritmek zorundayız."

Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun yaptığı panele, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

(BK-AA-Y)



27.01.2017 13:46:35 TSI

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