27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili: "Maliye Bakanlığı izin verirse biz bu şubat döneminde öğretmen ...

27 Ocak 2017 Cuma, 13:41
MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili: "Maliye Bakanlığı izin verirse biz bu şubat döneminde öğretmen alımı konusunda niyetliyiz"
MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili: "Maliye Bakanlığı izin verirse biz bu şubat döneminde öğretmen alımı konusunda niyetliyiz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Beşir Kelleci
Kamera : Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesince "Eğitimimiz ve Geleceğimiz" konulu düzenlenen panelde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Şubat ayında öğretmen atamalarıyla ilgili bilgiler verdi.
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonundaki panele, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör katıldı.
Panelin ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılardan Bilgili, bir öğrencinin "Şubat ayında öğretmen atamaları olacak mı?" şeklindeki sorusun şöyle cevapladı:
"Biz devletten kadro kullanma talebini ilettik. Yani böyle bir talepte bulunduk ama Maliye Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı izin verirse biz bu şubat döneminde öğretmen alımı konusunda niyetliyiz, istekliyiz. Şu da bir gerçek ne kadar öğretmen alsak o atanamamış öğretmenleri eritme şansımız çok zayıf, çok az. Çünkü o kadar büyük bir kitle var ki bunu başka tedbirler alarak eritmek zorundayız."
Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun yaptığı panele, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.
(BK-AA-Y)

27.01.2017 13:46:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Ustaoğlu, eğitimcilerle bir araya geldi
YEREL

VALİ USTAOĞLU, EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Müsteşar Yardımcısı Bilgili ve Genel Müdür Güngör, Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

MÜSTEŞAR YARDIMCISI BİLGİLİ VE GENEL MÜDÜR GÜNGÖR, VALİ USTAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BAYBURT MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Bayburt Belediyesi karla mücadelede hız kesmiyor
YEREL

BAYBURT BELEDİYESİ KARLA MÜCADELEDE HIZ KESMİYOR
&quot;Eğitimimiz ve Geleceğimiz&quot; paneli
YEREL

"EĞİTİMİMİZ VE GELECEĞİMİZ" PANELİ

Bayburt'ta tarfik kazası: 1 ölü
YEREL

BAYBURT'TA TARFİK KAZASI: 1 ÖLÜ