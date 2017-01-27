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ÇEDAŞ'ın eleman ihtiyacına İŞKUR'dan destek

27 Ocak 2017 Cuma, 13:46
ÇEDAŞ'ın eleman ihtiyacına İŞKUR'dan destek
ÇEDAŞ'ın eleman ihtiyacına İŞKUR'dan destek

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Sivas İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü 'İşbaşı Eğitim Programı' ile elektrik dağıtım sektöründeki nitelikli eleman ihtiyacı karşılanıyor.
ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Çalışma ve İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü görevine atanan Hikmet Canpolat'ı ziyaret etti. ÇEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney'in de hazır bulunduğu ziyarette, ÇEDAŞ ve İŞKUR'un birlikte yürüttüğü projeler görüşüldü. Elektrik dağıtım sektöründe en önemli sorunların başında nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve istihdama yönelik projelere önem veriyoruz. Bu nedenle mevcut personelimize düzenli olarak eğitimler vererek hizmet kadromuzu tespit ettiğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiriyoruz. Aynı zamanda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR ile işbirliği yapıyoruz. İŞKUR ile ortak yürüttüğümüz işbaşı eğitim programı kapsamında nitelikli personelleri şirketimiz bünyesinde istihdam ederek onlara kariyer imkanı sunuyoruz. Nitelikli eleman ihtiyacı konusunda İŞKUR'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve istihdamın artırılması noktasında İŞKUR ile önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İŞKUR Sivas İl Müdürü Hikmet Canpolat ise,"İşbaşı Eğitim Programı, işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif iş gücü piyasası programlarından birisidir. Bu program ile kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerine, iş ve üretim süreçlerini bizzat görmelerine ve bir işi işbaşında öğrenmelerine olanak tanıyor. Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler" şeklinde konuştu.
(UY-TB-Y

27.01.2017 13:50:49 TSI
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