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Bafra'da fırınlar denetlendi

27 Ocak 2017 Cuma, 13:46
Bafra'da fırınlar denetlendi
Bafra'da fırınlar denetlendi

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki fırınları denetledi.
Denetim sırasında ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Fırınların genel temizliği ile pasta bezlerinin temizliği incelendi. Yapılan denetimler sırasında fırınlarda cezaya neden olacak eksiklik bulunmazken, bazı fırınlara ise daha dikkatli olması için uyarı yapıldı.
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Bafra Belediyesi Zabıta Müdürü Davut Usta, "Programlı olarak halkımızın sağlığı ile ilgili olarak faaliyet gösteren işletmeleri denetliyoruz. Amacımız halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesidir. Denetimlerimizi kasaplar, fırınlar, pastaneler gibi işletmelerde yapmaktayız. Bu denetimimizde fırınlarımızı denetledik. Ekmek gramajlarına baktık. Genel temizlik durumlarını inceledik. Hijyene çok önem veriyoruz. Denetimlerimiz sırasında iş yerlerimizin temiz olmasından, kurallara uymasından memnunluk duyuyoruz. Uyarı ile düzelecek ve sağlık ile ilgisi olmayan durumlarda uyarı yapıyoruz. Belediye Başkanımız Zihni Şahin halkımızın sağlığı konusunda çok hassas. Her sektör hakkında bizden bilgi alıyor, bazı denetimlere ise kendisi de katılıyor. Hijyen noktasında eksiklik gördüğümüzde ise ceza işlemi yapıyoruz. Duruma göre de kapatma uygularız. Halkımızın sağlığı konusunda taviz vermeyiz. Denetimimiz sırasında fırınlarımızın başta temizlik olmak üzere genel durumundan, işletme sahiplerimizin ve çalışan arkadaşlarımızın duyarlılıklarından dolayı memnunuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Denetimlerimiz her zaman olabilir. Günün ve gecenin her vaktinden denetim yapabiliriz. İşletme sahiplerimizin titizliklerine devam etmeleri gerekiyor" dedi.
(ŞU-SLH-Y)

27.01.2017 13:51:08 TSI
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