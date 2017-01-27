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2016 yılında Afyonkarahisar'da 8 bin 297 konut satıldı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'da 2016 yılında 8 bin 297 konutun satış sonucu el değiştirdiğini belirtti.

Konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdiğini kaydeden Dr. Akyol, Afyonkarahisar'daki konut satışının da 2016 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdiğini ifade etti. Dr. Akyol açıklamasında şunları söyledi:

"2015 yılında Afyonkarahisar'da 7 bin 637 olan toplam konut satışı, 2016 yılında yüzde 8,6 artarak 8 bin 297 olarak gerçekleşmiştir. Yine 2015 yılında bin 892 olan ipotekli konut satışı, 2016 yılında yüzde 22,3 artarak 2 bin 314 olarak gerçekleşmiştir. Diğer konut satışlarına bakıldığında, kentte 2015 yılında 5 bin 745 olan diğer satışlar, 2016 yılında yüzde 4,1 artarak 5 bin 983 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında kentte satış sonucu el değiştiren konutların yüzde 24,8'ini ipotekli konut satışları oluştururken, 2016 yılında bu oran artarak yüzde 27,9 olmuştur. Afyonkarahisar ülkemizde en fazla konut satışı yapılan ve en fazla ipotekli konut satışı yapılan 35. il konumundadır. 2016 yılında ülkemizde yapılan toplam konut satışlarının binde 6'sı, ipotekli konut satışlarının ise binde 5'i Afyonkarahisar'da gerçekleşmiştir. Afyonkarahisar 8 bin 297 konut satışı ile Ege Bölgesinde en fazla konut satışı yapılan 7. il konumundadır."

(GC-



27.01.2017 13:58:55 TSI

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