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Erdemli Şehir Tiyatrosu ilk oyununu 3 Şubat'ta sahneleyecek



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının 3 Şubat'ta sahneye koyacağı "Dokuz Canlı" isimli tiyatro oyununun provalarını izleyerek, oyunculara moral verdi.

Kültür Merkezinde çalışmalarını sürdüren tiyatro ekibini izleyen Başkan Tollu, oyuncularla bir sürede sohbet etti. Tollu, "Bizi biz yapan değerleri ön plana çıkarmalıyız. Biliyoruz ki geleneklerini, kültürlerini ve dillerini kaybeden toplumlar yok olmaya mahkumdur. Tarihte güçlü devletler kuran bir geleneğin sahibiyiz. Bu kültürü gelecek kuşaklara taşımak için bizi bir arada tutan değerleri gün yüzüne çıkarmak adına çok büyük gayretler içerisindeyiz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz tiyatro ekibimiz profesyonellere taş çıkartan bir performans sergiliyor. Salonları hınca hınç doldurtan oyunlar, sergileyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tiyatronun ardından folklor ve çocuk korosu ekibimiz de hazırlıklarını tamamlıyor. Erdemli'yi kültürel alanda geliştirebilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. Her alanda Erdemli'ye ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Tiyatro grubunun azimle, yılmadan çalıştığını vurgulayan belediye tiyatro eğitmeni Deniz Sandalcı ise 3 Şubat'ta sergileyecekleri komedi oyununa tüm tiyatro severleri davet etti.

(KRY-Y)



27.01.2017 14:00:28 TSI

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