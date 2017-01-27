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Bayburt Belediyesi karla mücadelede hız kesmiyor

27 Ocak 2017 Cuma, 13:57
Bayburt Belediyesi karla mücadelede hız kesmiyor
Bayburt Belediyesi karla mücadelede hız kesmiyor

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta yeniden başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri bu olumsuzluğu en aza indirmek için karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte çalışmalarını daha da hızlandıran karla mücadele ekipleri şehrin birçok noktasında aynı anda kar temizliği gerçekleştiriyor.
Gece ve gündüz olmak üzere kar temizliğine hiç ara vermeden devam eden ekipler mahalleler ve özellikle ana arterlerdeki yollarda yol açma çalışması gerçekleştirirken bir yandan da kaldırımlardaki kar birikintilerini temizliyor. Karla mücadele çalışmaları çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle ve şehir merkezindeki yolları açarken Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlar ve mahalle aralarındaki merdivenlerde kar temizliği ve buz kırma çalışması gerçekleştiriyor.
(ÖB-ÖB-Y)

27.01.2017 14:01:39 TSI
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