27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'EMITT'te Batman'ı tanıtamıyorlar'

27 Ocak 2017 Cuma, 13:58
'EMITT'te Batman'ı tanıtamıyorlar'
'EMITT'te Batman'ı tanıtamıyorlar'

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Türkiye Gençlik Konseyi Merkez Yürütme Konseyi Başkanı Mekan Görük, bu yıl 21'incisi düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı'nda Batman'ın tanıtılamadığını savundu. Görük, fuarda Batman'ın dışarıya değil, Batmanlılara tanıtıldığını da ileri sürdü.
Türkiye Gençlik Konseyi Merkez Yürütme Konseyi Başkanı Mekan Görük, EMITT Turizm Fuarı'nda Batman'ın yeteri kadar tanıtılamadığını öne sürdü. Görük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fuarların amacının kenti dışarıya tanıtmak olduğunu belirterek, "Televizyonlarda her gün bir ilin tanıtımını görüyoruz. Batman standını bugüne kadar ulusal basında hiç görmedik. Yerel basına servis edilen fotoğraflara bakıldığında da her yıl aynı simalar standı ziyaret ediyor. Batmanlı olmayanların standı gezdiğine şahit olmadık. Ya bu fuarlara katılmaktan vazgeçin ya da hakkıyla yapın" dedi.

"Tanıtım, otellerin doluluk oranında belli olur"
Yapılan tanıtımların kentteki ekonomiye katkı sağlaması gerektiğine dikkat çeken Görük, "Son yıllarda Batman'daki otellerin doluluk oranına bakıldığında Batmanı ne kadar tanıttıkları belli oluyor. Batmanlı sanatçılarımız var kimse buna ön ayak olamadığı için Batman'da etkinlik ve konser yapamıyor. Stantta çekirdek ve ekmek tanıtılacağına Ahmet Güneş'teki gibi dünyaca tanınmış Batmanlı ressamın tablolarını asabilirler ve bu eserin Batmanlı bir sanatçı tarafından yapıldığı gösterilebilir. Resimlere bakıldığında fuarla alakalı hiç bir şey yok mu? Sadece aynı simaların fotoğrafları boy boy gazetelerde yayınlanıyor. Madem niyetleri Batman'ı dışarıya tanıtmak değilse, oraya harcadıkları parayı, Batman'da sanat, futbol gibi alanlarda uğraş veren gençlere harcayarak destek olabilirler" diye konuştu.
(MŞY-MP-Y)

27.01.2017 14:01:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Görevlendirme yapılan belediyeden kadınlara hizmet
YEREL

GÖREVLENDİRME YAPILAN BELEDİYEDEN KADINLARA HİZMET

Sason'da Halep için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL

SASON'DA HALEP İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Hasankeyf'te başarılı idareciler ödüllendirildi
YEREL

HASANKEYF'TE BAŞARILI İDARECİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Aile hekimlerinden karbonmonoksit uyarısı
YEREL

AİLE HEKİMLERİNDEN KARBONMONOKSİT UYARISI
Batman merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Batman'da düğün evinde hırsızlık
YEREL

BATMAN'DA DÜĞÜN EVİNDE HIRSIZLIK
10 bin aileye kışlık yardım
YEREL

10 BİN AİLEYE KIŞLIK YARDIM
SGK iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

SGK İŞ YERİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Batman'da 31 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

BATMAN'DA 31 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için hazır bekliyor
YEREL

EKİPLER KÖY YOLLARINI ULAŞIMA AÇMAK İÇİN HAZIR BEKLİYOR
Test sonucuna göre antibiyotik verilecek
YEREL

TEST SONUCUNA GÖRE ANTİBİYOTİK VERİLECEK