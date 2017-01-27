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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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MB Uşak'ın FIBA Europe Cup 'ta rakibi Romanya'nın Oradea takımı

27 Ocak 2017 Cuma, 14:01
MB Uşak'ın FIBA Europe Cup 'ta rakibi Romanya'nın Oradea takımı
MB Uşak'ın FIBA Europe Cup 'ta rakibi Romanya'nın Oradea takımı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimiz Muratbey Uşak yoluna FIBA Europe Cup'ta devam ediyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi son maçında, Uşak'a grup lideri olarak gelen ASVEL'i yenen ve grubunu 6. sırada tamamlayan ASVEL'ide 3. sıraya düşüren temsilcimiz Muratbey Uşak Avrupa macerasına FIBA Europe Cup'ta devam ediyor. FIBA Europe Cup'ta son 16 turunda Romanya'nın Oradea takımıyla eşleşen Muratbey Uşak, ilk karşılaşmayı 8 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 22 Şubat'ta Uşak'ta oynanacak. Her iki karşılaşmada sayı üstünlüğünü elinde tutan taraf çeyrek finale yükselecek.
(EÖ-MB-S)

27.01.2017 14:05:58 TSI
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