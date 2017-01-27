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Başkan Sözlü'den Müftü Çınar'a ziyaret



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Erzurum il müftülüğünden kısa bir süre önce Adana'ya atanan müftü Hasan Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Sözlü Adana'nın manen zengin bir şehir olduğunu vurgulayarak Adana halkının yeni müftüsünü de samimiyetle bağrına basacağından şüphe duymadığını ifade etti.



"Atatürk'ün eseridir"

Türkiye'de Diyanet İşleri kadrosunun nitelikli ve donanımlı olmasının Türkiye'yi diğer Müslüman ülkeler arasında farklı ve özel kıldığını belirten Başkan sözlü, "Türkiye'de bugün iki kurum vardır ki her ikisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat eseridir. Bunlardan bir tanesi Genel Kurmay Başkanlığı, diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Atatürk İslam dininin bilgi temelinde gelişmesini önemsemiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. Bugün Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundaki din adamlarımız da İslam'ın batıldan uzak, bilgi temelli anlatılmasını sağlıyorlar" dedi.



"Adana halkı sizi bağrına basacaktır"

Adana'nın manevi olarak zengin bir şehir olduğunu belirten Başkan Sözlü, Erzurum ve Adana insanının yiğitlik ve samimiyet değerleriyle birbirlerine benzediklerini ifade etti. Yeni Müftü Hasan Çınar'ın Adana'da yabancılık çekmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Başkan Sözlü, "Türk Milleti imanı ve itikadı noktasında samimi bir millettir. Adana halkının da din adamlarına saygısı ve hürmeti yüksektir. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz Arif Gökçe hocamızı olduğu gibi sizi de bağrına basacaktır. Tekrar hoş geldiniz" diye konuştu.



"Güzel işlere imza atacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Hasan Çınar, "Öncelikle Adana İl Müftülüğü yeni hizmet binasına katkılarınız ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Adana'da güzel, hayırlı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Adana halkının samimiyetini şimdiden hissetmeye başladık. Siz saygıdeğer başkanımızın güler yüzü de bizi oldukça memnun etti" dedi.

(ELF-Y)



27.01.2017 14:08:51 TSI

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