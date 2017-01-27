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Vali Kamçı Avrupa Şampiyonu Engelli Sporcuyu Kabul Etti

27 Ocak 2017 Cuma, 14:09
Vali Kamçı Avrupa Şampiyonu Engelli Sporcuyu Kabul Etti
Vali Kamçı Avrupa Şampiyonu Engelli Sporcuyu Kabul Etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Vali Kamçı Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Takımı kadrosunda yer alan Melikgazi Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Burak Şen'i kabul etti.
Şampiyon takımın oyuncusu Burak Şen'i tebrik eden Vali Kamçı, " dünyanın neresinde olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızla gurur duyuyoruz." dedi.
Vali Kamçı, Burak Şen'in göstermiş olduğu başarının örnek teşkil etmesini ve bütün engellilerimizin de hayata küsmek yerine spor ve başka sosyal aktiviteler de bulunarak hayata sıkı sıkıya bağlanmaları gerektiğini ifade etti.
Milli Sporcu Burak Şen de, ''Sayın Valimize bizlere vermiş olduğu destek ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefim, milli takımın vazgeçilmez sporcuları arasında yer alarak daha büyük başarılara imza atmaktır." diye konuştu
Ziyarete milli takım oyuncusu Burak Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kulüp Başkanı Faruk Şahin, Antrenör Davut Hakan ve Baydar Burak Şen'in annesi Songül Şen de katıldı.
Burak Şen'in de sporcusu bulunduğu Türkiye 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, 09-14 Ocak 2017 tarihleri arasında İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Gençler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonasında ülkemize altın madalyayı kazandırdı.
(AÖ-Y)

27.01.2017 14:13:47 TSI
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