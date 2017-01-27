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Manisa Kart işlemlerinde internet dönemi başladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Kart işlemlerinde, internet dönemi başladı. Web tabanlı çalışmanın tamamlandığını belirten MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu, vatandaşların Manisa Kart ile ilgili işlemlerini www.manulas.com.tr adresinden kolaylıkla yapabileceklerini duyurdu.

İl genelinde toplu taşımada kullanılan Manisa Kart, artık internet üzerinden de hizmet veriyor. Manisa Kart uygulamalarının artık web tabanlı ortamlardan da gerçekleştirilebileceğini aktaran MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu, vatandaşların www.manulas.com.tr adresine girerek işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini söyledi. Manisa Kart sekmesi altında web dolum, bakiye sorgulama, kart kullanım raporu, otobüsüm nerede, bayi listesi, ücret tarifesi, otobüs hatları, seyahat kart yönetmeliği, kart çeşitlerimiz ve bilinmesi gerekenler menüleri bulunmaktadır. Oluklu, Manisa Kart işlemlerini çağın gereklilikleri doğrultusunda internet ortamına sunduklarını ve vatandaşlara bayiye gitmeden işlem yapabilme fırsatı oluşturduklarını söyledi.

(SC-Y)



27.01.2017 14:14:47 TSI

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