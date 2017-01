YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Kepez'de referandum hazırlığı

AK Parti Kepez'de referandum hazırlığı



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Anayasa Değişiklik teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından AK Parti Kepez Belde Teşkilatı Referandum çalışmalarına başladı.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok başta olmak üzere Belde yönetimi, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı, Siyasi ve Hukuk işler Başkanı Av.Ergin Sezen, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Çiçek ve Ufuk Ünver, Kepez Belde Kadın Kolları, Belde Gençlik Kolları Başkanları, ve mahalle teşkilatları hazır bulundu.

Altınok, çalışmalara daha önceden başladıklarını, belde sakinleri, üye, esnaf, hasta, kahvehane ziyaretleri ile devam ettiklerini ve bu zaman zarfında çalınmadık kapı bırakmamak adına büyük çaba sarfettiklerini belirtti. Teşkilatın Kepez Beldesi ile her daim birlik, beraberlik, uyum içinde çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Belde Başkanı Altınok, sistemi iyi anlatmak gerektiğini bu kapsamda da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Nisan ayının ilk haftasında referandum yapılacağını ifade eden Altınok, "Hazırlıklarımıza öncesinde başlamıştık. Vatandaşımız basın ve medya yoluyla da birçok bilgiye daha kolay ulaşabiliyor. Biz bu anlamda da çalışmalarımızla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin gelişip kalkınmasını istemeyenler asılsız iddia ve ifadelerle bu Referandumda da 'Hayır' çağrısı yapmaya başladılar. Gücünü Avrupa'dan alanlar ve Türkiye'nin bölünüp parçalanmasını isteyenlere bu ülkenin topraklarında yer yok. Tüm Vatan sevdalıları emin olsun ki, bu değişiklik paketinde hiç kimsenin başını öne eğdirecek bir şey yok" diye konuştu.

AK Parti Kepez Belde Başkanlığı olarak bu hafta yapılan teşkilat toplantısında da seçimlere hazır olduklarını belirten Altınok, "Bizlere teşkilat içinde de desteklerini esirgemeyen ve toplantımızda bilgilendirme sunumu yapan Merkez İlçe Siyasi Hukuk İşler Başkanı Av. Ergin Sezer ve Kepez Belde Başkan yardımcımız aynı zamanda Siyasi Hukuk İşler Başkanı Av. Kaan Tonka ve Teşkilat işleri Başkanımız Belde başkan yardımcımız Hasan Akıncı'ya AK Parti İl Genel Meclis üyelerimiz Ahmet Çiçek ve Ufuk Ünver'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşkilatımız her zaman dimdik ayakta. Bizler sıkıntı çekmemek için kolları sıvayalı çok oldu. Şu anda seçimlere çalışmak üzere de teşkilatımız hazır. Cumhurbaşkanını halk seçecek, sistemde dünyada olduğu gibi tek başlı olacak. Şu anda dünyada parlamenter, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi var. Başkanlık sistemini Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adı değiştirilerek halkımıza uygun bir sistem oluşturuldu. Türkiye'nin mutlaka milletimizin iradesini temsil eden sivil ve millet iradesini yansıtan bir anayasaya kavuşması gerekiyor. Mahallelerimizde de her hafta yaptığımız toplantılarda vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyoruz. İnşallah tüm Türkiye'ye hayırlı olur Nisan ayında referandum yapılacak. Daha sonrasında ise takdir Yüce Türk Milleti'nindir" ifadelerini kullandı.

27.01.2017 14:19:20 TSI

