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EMİTT'te Şırnak standına yoğun ilgi

27 Ocak 2017 Cuma, 14:16
EMİTT'te Şırnak standına yoğun ilgi
EMİTT'te Şırnak standına yoğun ilgi
- Standı ziyaret eden Sinop Valisi Hasan İpek gözyaşlarını tutamadı

(Fotoğraflı)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - İstanbul'da açılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (EMITT) Şırnak standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şırnak Valiliği ve belediyesinin açtığı stantta, Hz. Nuh'un gemisinin maketi, Beytüşşebap balı ve kültürel özelliklerinin tanıtımı yapıldı. Standı ziyaret eden Şırnak eski ve şimdiki Sinop Valisi Hasan İpek gözyaşlarına hakim olamadı.
EMITT'te Şırnak standı yoğun ilgi gördü. Valilik ve belediye tarafından açılan stantta, Hz. Nuh'un gemisinin maketi ve Beytüşşebap balı sergilenerek, kültürel özelliklerinin tanıtımı yapıldı. Standı ziyaret eden Şırnak eski ve şimdiki Sinop Valisi Hasan İpek gözyaşlarına hakim olamadı. Şırnak'ta çok büyük çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Vali İpek, Şırnak'ta onca terör saldırılarına rağmen hala birçok şeyin devam ediyor olmasının kendisini çok gururlandırdığını belirtti. Gemi yapım atölyesinin halen bir şekilde teröristlerin yakmasına rağmen çalışmalarına devam ettiğini anlatan İpek, "Yıkılan şehrin yeniden yapılmasıyla ilgili Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun güzel projelerden bahsetti. Altyapı ihalelerinin bittiğini üst yapı ihalelerinin de yakında başlayacağını söyledi. Onun için gerçekten ziyaretimden dolayı gurur duydum. Şırnak bu ülkenin daha öncede söylemişimdir. Gaziantep ne kadar gaziyse, Kahramanmaraş ne kadar kahramansa, Kurtuluş Savaşı zamanında da Şırnak aynı kahramanlığı ve gaziliği yapmıştır. Bugün itibariyle teröristlerin tasallutundan kurtulması anlamında yine devletine bağlılığını gösteriyor. Ben Şırnaklıların gözlerinden öpüyorum. Şırnak'ta yapılan çalışmalar için de başta hükümetimiz olmak üzere orda çalışan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum" dedi.

"Hasan İpek fahri bir Şırnaklı"
Şırnak Belediyesi başkanı kayyum Turan Bedirhanoğlu ise, "Sayın valimizi uzun bir aradan sonra tekrar görmek bizi duygulandırdı. Gerçekten Şırnak'a çok büyük hizmetleri olan bir isim. Halen yapmış olduğu hizmetler devam ediyor bölgede. İnşallah çalışma sürecinde kendisinden aldığımız ilke ve prensipler çerçevesinde bizlerde Şırnak'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabi Sayın Valimiz çok duygulandı buraya gelişi ile beraber gözyaşlarına hakim olamadı. Bu da bizlerde ayrı bir duygusallığa neden oldu kendisi fahri bir Şırnaklı olarak Şırnak'ı her zaman yakından takip ediyor. Kendisinin destekleri ile Şırnak'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
(MY-MP-Y)

27.01.2017 14:21:30 TSI
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