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Tedarik Paylaşım Platformu eğitimi gerçekleştirildi



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Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı tarafından 'Tedarik Paylaşım Platformu' ile ilgili eğitim düzenlendi.

'Tedarik Paylaşım Platformu' hakkında ilaç-laboratuar-tıbbi sarf taşınır kayıt yetkililerine eğitim düzenlendi.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı İbrahim Halil Kaya'nın başkanlık ettiği toplantıda, Sağlık Bakanlığının yeni projesi olan ve ülke genelinde birkaç pilot şehirde aktif bir şekilde kullanılan Tedarik Paylaşım Platformu'nun yapısı, işlevselliği ve sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, hizmet alımı ve ihale sürecinin kısaltılması ve hizmetin aksamaması konuları konuşuldu.

(AHM)



27.01.2017 14:22:45 TSI

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