27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak, EMITT Fuarı'nın ilgi odağı oldu

27 Ocak 2017 Cuma, 14:18
Uşak, EMITT Fuarı'nın ilgi odağı oldu
Uşak, EMITT Fuarı'nın ilgi odağı oldu

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Doğu Akdeniz ve Avrasya bölgesinin en önemli turizm buluşmasını gerçekleştiren ve dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT Fuarı, 21. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımı ile açılışı yapılan fuar, pazar gününe kadar devam edecek. Fuarda Uşak'ın kültürel, turistik ve yöresel değerlerinin tanıtıldığı stant ilk günden yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere Uşak yöresine ait tatlarda ikram edildi. Fuara Uşak Valisi Ahmet Okur'un yanı sıra, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve İstanbul'da yaşayan Uşaklılar katıldı.
Fuar'ın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, fuara katılım gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bakan Avcı, "1950'lerde 25 milyon olan uluslararası turist sayısı bugün 1 milyar 200 binin üzerine çıktı. Bu sayı yakın zamanda 2 milyarın üstüne çıkacak. Dolayısıyla her ülke istediğinden de fazla turist ağırlayacak. Turizmdeki rekabet yıkıcı olmamalı, dünya barışına katkı sağlamalıdır. Bu kapsamda bu fuar, tüm dünyaya ve dünyayı yaşanmaz bir hale getiren karanlık güçlere karşı bir meydan okuma alanı. Bu meydan okumaya ve mücadeleye katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın sadece Türkiye turizmine değil, dünya turizmine ve barışa katkı sağlayacağı inancındayım." dedi.
Dünya'nın 5'inci büyük turizm fuarında Uşak'ın değerlerini tanıtıyor olmak şehrimiz için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Cahan, Uşak'ı tanıtmak için yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını belitti. İyi bir hazırlık yaparak burada olduklarını ifade eden Başkan Cahan, "Vatandaşlarımızın standımıza yoğun bir ilgisi var. Tarihi ve turistik değerlerimizle buradayız. Eşsiz güzelliği ve modern dokusuyla cam teraslı Ulubey Kanyonumuz var. Cumhurbaşkanımızın Tanzanya Devlet Başkanına hediye etmesiyle birlikte dünya gündemine oturan ve hak ettiği değeri alan Uşak halımız ve atlı sporumuz ciridin tanıtımı ile birlikte en güzel şekilde standımızı hazırladık. Özellikle Uşak'ın keşfedilmeyi bekleyen termal turizmini de burada tanıtıyoruz. Şehrimizi eskiden olduğu Ege'nin parlayan bir incisi haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'da bulunan tüm hemşehrilerimizi Uşak standımıza bekliyorum." açıklamasında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Uşak standını gezerek, "Her insan hayatında mutlaka Uşak'ı ziyaret ederek, bu güzellikleri görmelidir" ifadesini kullandı.
(EÖ-MB-Y)

27.01.2017 14:23:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kışın tüketilebilecek en doğal ürünlerin başında kuru gıdalar geliyor
YEREL

KIŞIN TÜKETİLEBİLECEK EN DOĞAL ÜRÜNLERİN BAŞINDA KURU GIDALAR GELİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Seferberlik Heyeti Uşak'ta
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MİLLİ SEFERBERLİK HEYETİ UŞAK'TA
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; Programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
MB Uşak'ın FIBA Europe Cup 'ta rakibi Romanya'nın Oradea takımı
YEREL

MB UŞAK'IN FIBA EUROPE CUP 'TA RAKİBİ ROMANYA'NIN ORADEA TAKIMI
Komşu yadigarı kedilere yıllardır sahip çıkıyor
YEREL

KOMŞU YADİGARI KEDİLERE YILLARDIR SAHİP ÇIKIYOR
Kuruçay; &quot;Referandumun halktan onay alması için var gücümüzle çalışacağız&quot;
YEREL

KURUÇAY; "REFERANDUMUN HALKTAN ONAY ALMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

UŞAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak İmam Hatip Lisesi'nin emektar öğretmeni Celal Yıldız Hakk'a yürüdü
YEREL

UŞAK İMAM HATİP LİSESİ'NİN EMEKTAR ÖĞRETMENİ CELAL YILDIZ HAKK'A YÜRÜDÜ