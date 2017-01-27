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Saman yüklü kamyon yan yattı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de sisli hava ve yolların buzlu olmasından dolayı saman yüklü bir kamyon virajı alamayarak yan yattı.

Hakkari'de etkisini gösteren sisli havadan dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor. Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan saman yüklü bir kamyon, Yeniköprü yakınlarında sis ve yolun buzlu olmasından dolayı virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Etrafa savrulan saman dolu çuvallar ise sahipleri tarafından toplandı.

(FT-MSA-Y)



27.01.2017 14:28:50 TSI

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