YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Güvençer eski bakan Altınkaya'yı ağırladı

Vali Güvençer eski bakan Altınkaya'yı ağırladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cengiz Altınkaya'yı ağırladı.

Manisa'ya gelen Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Cengiz Altınkaya Vali Güvençer'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Eski Bakan Altınkaya, Vali Güvençer'in Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını dileyerek Manisa'ya en güzel hizmeti vereceğine inandığını söyledi.

Vali Güvençer de Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Altınkaya'nın ziyareti nedeniyle teşekkür ederek kendilerini Manisa'da görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

(SC-Y)



27.01.2017 14:29:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER