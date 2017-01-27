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Tekkeköy Belediyesi ile OMÜ Tekkeköy'ün tarihini yazacak

27 Ocak 2017 Cuma, 14:29
Tekkeköy Belediyesi ile OMÜ Tekkeköy'ün tarihini yazacak
Tekkeköy Belediyesi ile OMÜ Tekkeköy'ün tarihini yazacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinin tarihini anlatan bir kitap hazırlanacak, ilçede "Uluslararası Arkeoloji Kongresi" ile Selçuklu tarihi ve kalıntıları üzerine bir panel düzenlenecek.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleriyle Tekkeköy'de yaptığı görüşmede ortak çalışma yapma kararı alan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bu bağlamda görüşmeler yapmak amacıyla OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerini Tekkeköy Kültür Müdürü Şeref Aydın ile birlikte ziyaret etti.
Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa ve Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç ile yapılan görüşmelerin ardından; Tekkeköy'ün tarihini anlatan bir kitap hazırlama, Tekkeköy'de "Uluslararası Arkeoloji Kongresi" düzenleme ve Tekkeköy'ün Selçuklu Tarihi ve Kalıntıları üzerine bir panel yapılması kararı alındı.
Tekkeköy Belediyesi ve OMÜ öğretim üyelerinin ortaklaşa yürütmesi planlanan çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak eser; Karadeniz'deki ilk insan yerleşkesi olarak geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan, tarih, turizm, kültür, sanayi ve doğa kenti Tekkeköy tarihini kitap hâline dönüştürerek bilimsel anlamda en kapsamlı ilçe tarihini anlatan ilk ve tek tarih kitabı olma özelliği taşıyacak.

"Tekkeköy'ün binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor"
OMÜ öğretim üyeleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizin tarihinin çok eski olmasına rağmen ilçemiz hakkında bilimsel hiçbir kitap olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğunu gördük ve yıllardır planladığımız çalışmayı sonunda somut hâle getirme kararı aldık. Geçmişi insanlık tarihi kadar çok eskilere dayanan ilçemizin tarihini yazıya dökerek kitap hâline dönüştüreceğiz. Bu kitabımız OMÜ'nün çok değerli hocalarının özverili çalışmaları sonucunda otaya çıkacak. İlçemizin tarihinin insanlık tarihi kadar eskiye dayanması ve onlarca uygarlığa beşiklik yapması, çalışmalarda hocalarımıza kat kat zorluk sağlamasının yanında yeni bilgilerin gün ışığına çıkarılmasına yardımcı olacak. Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Yrd. Doç. Dr. Akın Temür, Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Prof. Dr. Bozkurt Koç'un birlikte yürütmüş oldukları özverili çalışmalar sonucunda kitabımız yakında hazır hâle gelecek. İlçemiz tarihi ile ilgili ilk ve tek bilimsel tarih kitabını inşallah yakın zamanda Samsun'umuz ile buluşturacağız. Bu kitap ülkemiz ve Samsun'umuz için büyük bir kültür hazinesi olacak. Belki okullarda bile ders kitabı olarak okutulacak. Kültürel anlamda bu çalışma ile ilçemiz kültür hazinesi de yeni bir değere daha kavuşmuş olacak" dedi.

"Tekkeköy'de Uluslararası Arkeoloji Kongresi düzenlenecek"
Tekkeköy'de Ekim ayı içerisinde yurt içinden ve yurt dışından onlarca öğretim üyesinin katılımıyla "Uluslararası Arkeoloji Kongresi" düzenleneceğini ifade eden Başkan Togar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık Tekkeköy'de bazı konularda ön plana çıkmamız gerekiyor. Bunlardan biri de tarih olmalı. Çünkü ilçemiz, Karadeniz bölgesinin en eski insan yerleşimi. Yine Tekkeköy, Anadolu'da ve dünyadaki en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Burada tarihi bir çalışma yapılmalı. Bu konuda OMÜ'den akademisyenlerle bir araya gelerek Ekim ayında uluslararası bir kongre düzenleme konusunda çalışma başlattık. Ulusal ve uluslararası literatürde önemli bir yer alacak bu kongre için yurt içinden ve yurt dışından tüm akademisyenleri ve ilgilenen tüm öğretim üyelerini ilçemize bekliyoruz. Akabinde Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'nde arkeoloji kazıları ve inceleme çalışmaları başlatacağız. Bu çalışmaların art arda devam etmesi sonucunda ilçemiz tüm dünya tarafından tanınan ve ilgi odağı olan bir arkeolojik alan haline dönüşecek. Uluslararası Arkeoloji Kongremiz için geçen aylarda başlattığımız çalışmalarımız, kıymetli akademisyenlerimizin çabaları ile çok daha farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Yurt içinden ve yurt dışından katılacak akademisyenlerin araştırmaları ve ortaya koydukları bilgilerle Tekkeköy'ün özellikle gün yüzüne çıkmayan tarihi ile ilgili birçok bilgi ortaya konulacak. Yine 1941 yılında ilk ve tek arkeolojik kazı çalışması yapılan Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'nde kazı çalışmaları başlatılacak. Bu konuda bölgemizde arkeolojik kazı çalışması yapacak arkeologlar ile kongreye katılmak isteyen yerli ve yabancı tüm akademisyenleri ilçemize davet ediyor ve her türlü çalışma için birlikte hareket etmeye hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum."
Düzenlenmesi planlanan panele ise Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza Gündoğdu ve birkaç araştırmacı katılacak.
(SAM-SLH-Y)

27.01.2017 14:33:19 TSI
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