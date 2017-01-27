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Niğde'de 6 bin hacı adayı kura çekimini bekliyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, Niğde'de bin 209 hacı adayının yeni kayıt yaptırdığını söyledi.

Bu yıl kayıt yenileme sisteminin otomatik yaptırmadığını belirten Gürpınar" Geçen yıl kayıt yenileme işlemini yaptıran hacı adayı sayımız 7 bin 889 iken bu sene bu sayı 6 bin 100'de kaldı. Hac kayıt yenileme 31 Ocak 2017 tarihi Salı günü itibari ile sona ermiş olacaktır" dedi. Hac kayıtları ile ilgili bilgi veren Gürpınar şunları dedi: "Diyanet işleri başkanlığımız bu yıl hac takvimini açıkladı. Hacılarımızın kayıtları ve ön kayıtları başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde ilk defa hacca gitmek üzere müracaat eden kardeşlerimizin kayıtlarını aldık. İlimizden toplam yeni kayıt olarak bin 209 hacı adayı ilk müracaatçı olarak hacca gitmek üzere müftülüğümüze kayıtlarını yaptırdı. Ancak geçtiğimiz yıllardan beri birkaç yıldır kayıtlı olduğu halde kuraya tabi olup kendilerine kura çıkmayan hacı adaylarımızın sayısı geçen yıl 7 bin 889'du, bu sene kayıt yenileme sistemi otomatik olarak yapılmadı. Bizzat vatandaşlarımızın kendilerinin müracaat etmeleri istendi. Geçen yıl kayıt yenileme işlemini yaptıran hacı adayı sayımız 7 bin 889 iken bu sene bu sayı 6 bin 100'de kaldı. Dolayısıyla geçen yıllarda kayıtı olduğu halde bu sene kayıt yaptırmayan bin 789 hacı adayımızın olduğunu biz tespit ettik. Bunların adreslerine haber gönderdik. Yine aynı şekilde telefonlarına mesajlar gönderdik. Ancak belki vefat etmiş olanlar, hacca gitmekten vazgeçmiş olanlar vardır. Çünkü hac kayıt yenileme tarihi 31 Ocak 2017 tarihi Salı günü itibari ile sona ermiş olacaktır. Bu tarihten sonra kayıt yenileme işlemi ya da yeni müracaat yapılmayacaktır. Hacı adaylarımızın bu noktada mağdur olmamaları için mutlaka önümüzdeki Salı gününe mesai bitimine kadar ya internet ortamından ya da müftülüklerimize müracaat ederek kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmalarını arzu ediyoruz. Aksi taktir de kuraya giremeyip hakları zayi olmuş olur" Geçen yıl Niğde'de 256 kişinin kutsal topraklara uğurlandığını ifade eden Gürpınar: " Bu kişilerden 60'ı diyanet işleri aracılığıyla yüzde 40 ise seyahat acenteleri aracılığıyla bu ibadeti ifa edip döndüler. İnşallah bu sene de yine geçen yıldan daha fazla artırılan kontenjanlarla, ilimize daha fazla kontenjan verilmesini ümit ediyoruz. Çünkü geçen yıl Türkiye geneli itibari ile 49 bin hacı kardeşimize imkan tanınırken bu sene bu sayı 59 bine çıkarıldı. Sudi Arabistan ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde inşallah ilimizden de hacca niyet eden kardeşlerimizin işlemlerini yaparak onları kutsal topraklara uğurlamak istiyoruz" dedi. Gürpınar: "Bu pazar günü Allah nasip ederse yine büyükçe bir kafilemizi olacağız. Pazar günü gönderecek olduğumuz kafilede 191 umreci kardeşimizi inşallah kutsal topraklara kafile başkanlarımız ve din görevlilerimizin refakat inde kutsal topraklara uğurlayacağız." diye konuştu.

(MB-YE-AÖ-Y)



27.01.2017 14:35:01 TSI

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