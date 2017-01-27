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Kar timleri görev başında



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ekstra önlemler aldı.

Belediyenin çeşitli müdürlüklerinin koordineli olarak gerçekleştirdikleri çalışma ile vatandaşlar, yoğun kar yağışından olumsuz şekilde etkilenmediler. Belediye yetkilileri, meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı başlamadan önce gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Ekiplerimiz, akşam saatlerinden itibaren teyakkuza geçtiler. Ana arterler başta olmak üzere yolların açık kalması için tuzlama ve kar küreme çalışması aksatılmadan devam etti. Üst geçitler, köprülerde tuzlama yapıldı, kaldırımlar ve duraklardaki karlar kürendi. Yeşil alanlardaki ağaçlarda bulunan karlar silkelendi, mahallerde bulunan spor tesislerindeki karların zarar vermesi önlendi, özellikle Şirintepe'deki Ekopark'ta kardan yıkılan ağaçlar hemen kaldırıldı" dediler.

(GY-Y)



27.01.2017 14:36:40 TSI

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