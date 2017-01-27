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Edebali vatandaşı danışmada karşılıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşları bina girişindeki danışmada karşılayarak taleplerini dinliyor.

vatandaşlar, belediye başkanı tarafından hizmet binası girişinde karşılanmanın hoş bir sürpriz olduğunu söyledi. Edebali, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlere aktardı. Belediyeye gelen her yaş grubundan vatandaşla yüz yüze görüşen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hiç bir ayrıma tabi tutmadan her insanımızı dinliyoruz. Mesai saatleri içerisinde onlarca vatandaşımızla görüşüp taleplerini dinliyoruz" dedi.

Edebali, "Hizmet politikamız gereği hayata geçirdiğimiz 444 16 02 numaralı Çağrı Merkezi ve sosyal medyadaki Çözüm Merkezi ile daha ulaşılabilir ve daha hızlı çözüm üreten bir belediye olmayı kısa zamanda başardık. Belediyemizin faaliyet alanı dışında olan konularla ilgili olan talep ve şikayetler için de ilgili kurumlarla görüşüp çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın hak ettiği daha yaşanabilir Yıldırım hedefini gerçekleştirmek için sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



27.01.2017 14:37:15 TSI

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