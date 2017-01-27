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"Samsun Ev'leniyoruz Fuarı" ticarete can suyu katacak

27 Ocak 2017 Cuma, 14:33
"Samsun Ev'leniyoruz Fuarı" ticarete can suyu katacak
"Samsun Ev'leniyoruz Fuarı" ticarete can suyu katacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 9-12 Şubat tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan, "Samsun Ev'leniyoruz Fuarı"nın kent ekonomisine can suyu katacağını söyledi.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2017 yılının ilk fuarı olacak, Samsun Ev'leniyoruz Fuarı'nın konseptiyle de büyük ilgi görmesini beklediklerini kaydetti. Samsun TSO'nun destekleri ve işbirliği ile 9-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek fuarın hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Tekkeköy'de düzenlenecek fuar, evlilik hazırlıkları, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektroniği konsepti ile halkımız ve özellikle evlenecek, evliliğe ilk adımı atacak tüm çiftleri buluşturacak" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk olacak
Fuarın Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyacağını belirten Başkan Murzioğlu, "Tüm halkımızın, gençlerin, özelikle evlilik hazırlığındaki tüm çiftlerin ihtiyaçlarını karşılayacağı bir fuar organizasyonu olacak. Samsun Ev'leniyoruz Fuarı, tüm Karadeniz' de mobilya, halı, çeyiz, beyaz eşya, elektronik eşya gibi her türlü ev dekorasyonu ve düğün organizasyonu alanında faaliyet gösteren her türlü işletmenin stant açacağı bir fuar olacak. Samsun ve Karadeniz ekonomisine can suyu katacak, tüm bölgenin ticari hacmine büyük katkılar sağlayacak bu fuarın bölgemize önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Giriş ücreti alınmayacak fuar alanına ayrıca, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı yanından fuar alanına gidiş-dönüş ücretsiz servisleri olacak" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

27.01.2017 14:37:40 TSI
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