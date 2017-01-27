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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta kapalı yol yok

27 Ocak 2017 Cuma, 14:39
Kahramanmaraş'ta kapalı yol yok
Kahramanmaraş'ta kapalı yol yok

(Fotoğraflı)

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre nöbette. Ağırlıklı olarak kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını kaydeden AKOM yetkilileri, il genelinde buzlanma tehlikesi olan yollarda tuzlama çalışmalarımız devam ettiğini söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi, Çağlayancerit, Göksun, Nurhak ve Afşin ilçe merkezlerinde yoğun kar yağışına rağmen ulaşımın kesintisiz devam ettiğini kar olmasına rağmen yolların açık olduğunu bildirdi.
(OZR-Y)

27.01.2017 14:43:59 TSI
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