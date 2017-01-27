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OMÜSEM'den yeni eğitim programları

27 Ocak 2017 Cuma, 14:40
OMÜSEM'den yeni eğitim programları
OMÜSEM'den yeni eğitim programları

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) 2017 yılında birçok yeni eğitim programı düzenliyor.
OMÜSEM bu eğitim programları aracılığıyla çalışan insanlara yeni bilgi ve beceriler kazandırmayı, onların var olan bilgilerini güncelleyerek kişisel gelişimlerini artırmayı ve hobi kurslarıyla da boş zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Geniş eğitim yelpazesi
Katılımcılar için geniş bir eğitim yelpazesi hazırlayan OMÜSEM'in eğitimleri Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılacak. Şubat ayı içerisinde Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas "Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim" ve "Günlük Hayatta Stres ve Stres Yönetimi", Yrd. Doç. Dr. Evrim Erdoğan "Satış Teknikleri Eğitimi", Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz "Reklam Yazarlığı", Doç. Dr. Selahattin Kaynak "Ekonomik Kriz Sürecinde İşletmelerin Rekabet Stratejileri", Öğr. Gör. Mustafa Türkmen "Seramik Kursu" ve Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç "Diksiyon Artikülasyon ve Fonetik Bilgisi" eğitimi verecek.

Katılım belgesi verilecek
OMÜ'nün Kurupelit Kampüsünde yer alan OMÜSEM Eğitim Salonlarında gerçekleşecek eğitimlerin ilki, 11 Şubat'ta "Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim" ile başlayacak. Eğitimler sonunda devam koşullarını sağlayan katılımcılara "OMÜSEM Katılım Belgesi" de verilecek.
(SAM-SLH-Y)

27.01.2017 14:45:19 TSI
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