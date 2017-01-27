27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soğuk hava oto lastikçileri vurdu

27 Ocak 2017 Cuma, 14:41
Soğuk hava oto lastikçileri vurdu
Soğuk hava oto lastikçileri vurdu
- Hava hortumları donan lastikçiler, lastik tamiratlarını eski sistemle yapıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, oto lastikçilerini iş yapamaz duruma getirdi. Hava hortumları donan lastikçiler, eski düzene dönerek lastikleri manüel tamir ediyor.
Kentte etkili olan soğuk hava oto lastikçilerini olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 20 dereceyi bulması nedeniyle oto lastikçilerin kullandığı hava hortumlarının donmasına neden oldu. Çalışamaz duruma geldiklerini ifade eden usta Hasan Hüseyin Danış, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğünü söyledi. Soğuk havada makinelerinin donduğunu kaydeden Danış, "Bu makinelerimiz donunca bizlerde eski düzene geçerek lastikleri söküp takmaya çalışıyoruz. Lastik tamiri olsun, lastik söküp takması olsun bunları hep eski düzenle yapıyoruz. Levye ve kazma yardımıyla lastikleri söküyoruz. Lastikleri bu şekilde söküp işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.
İş yeri sahibi Çağlar Ergün de, hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulmasından dolayı makinelerin hava hortumlarının donduğunu ve bundan dolayı hizmet veremediklerini ve acil işleri de manüel olarak söktüklerini kaydetti.
Bursa'dan taziye ziyareti için geldiklerini ve kış lastiği almak zorunda kaldığını ifade eden Şakir Özkan ise, "Cenazemiz vardı, bu sebeple Bursa'dan geldik. Bu kadar yoğun kar yağışı olduğunu tahmin etmiyorduk. Şu anda Muş'un girişinde lastik aldık, lastikleri takıyoruz. Allah'ın izniyle Bursa'ya doğru yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu.
(UU-MSA-Y)

27.01.2017 14:46:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yeni doğan kuzusunu montuna sarıp kurtarılmayı bekledi
YEREL

YENİ DOĞAN KUZUSUNU MONTUNA SARIP KURTARILMAYI BEKLEDİ

Engelli vatandaş dört gözle yaz mevsiminin gelmesini bekliyor
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞ DÖRT GÖZLE YAZ MEVSİMİNİN GELMESİNİ BEKLİYOR
Kaymakam Uzan'dan jandarma karakoluna ziyaret
YEREL

KAYMAKAM UZAN'DAN JANDARMA KARAKOLUNA ZİYARET
Malazgirt'te köy minibüsleri için durak oluşturuldu
YEREL

MALAZGİRT'TE KÖY MİNİBÜSLERİ İÇİN DURAK OLUŞTURULDU
Varto Belediyesi artık sorunları evde tespit ediyor
YEREL

VARTO BELEDİYESİ ARTIK SORUNLARI EVDE TESPİT EDİYOR
Varto'da kar yağışı
YEREL

VARTO'DA KAR YAĞIŞI
Muş'ta Tarım Koordinasyon Toplantısı
YEREL

MUŞ'TA TARIM KOORDİNASYON TOPLANTISI
Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL

HAYIRSEVER VATANDAŞTAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
Muş EMİTT'te tanıtılıyor
YEREL

MUŞ EMİTT'TE TANITILIYOR
Muş'ta sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası
YEREL

MUŞ'TA SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI
Varto'da 'kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim' semineri
YEREL

VARTO'DA 'KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ İLETİŞİM' SEMİNERİ