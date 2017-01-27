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Soğuk hava oto lastikçileri vurdu

- Hava hortumları donan lastikçiler, lastik tamiratlarını eski sistemle yapıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, oto lastikçilerini iş yapamaz duruma getirdi. Hava hortumları donan lastikçiler, eski düzene dönerek lastikleri manüel tamir ediyor.

Kentte etkili olan soğuk hava oto lastikçilerini olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 20 dereceyi bulması nedeniyle oto lastikçilerin kullandığı hava hortumlarının donmasına neden oldu. Çalışamaz duruma geldiklerini ifade eden usta Hasan Hüseyin Danış, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğünü söyledi. Soğuk havada makinelerinin donduğunu kaydeden Danış, "Bu makinelerimiz donunca bizlerde eski düzene geçerek lastikleri söküp takmaya çalışıyoruz. Lastik tamiri olsun, lastik söküp takması olsun bunları hep eski düzenle yapıyoruz. Levye ve kazma yardımıyla lastikleri söküyoruz. Lastikleri bu şekilde söküp işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İş yeri sahibi Çağlar Ergün de, hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulmasından dolayı makinelerin hava hortumlarının donduğunu ve bundan dolayı hizmet veremediklerini ve acil işleri de manüel olarak söktüklerini kaydetti.

Bursa'dan taziye ziyareti için geldiklerini ve kış lastiği almak zorunda kaldığını ifade eden Şakir Özkan ise, "Cenazemiz vardı, bu sebeple Bursa'dan geldik. Bu kadar yoğun kar yağışı olduğunu tahmin etmiyorduk. Şu anda Muş'un girişinde lastik aldık, lastikleri takıyoruz. Allah'ın izniyle Bursa'ya doğru yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



27.01.2017 14:46:48 TSI

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