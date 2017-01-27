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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Silopi'de engellilere yardım

27 Ocak 2017 Cuma, 14:47
Silopi'de engellilere yardım
Silopi'de engellilere yardım

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı Silopi Şubesi tarafından geçtiğimiz günlerde engelli derneğine verilen yardımlar dernek binasında dağıtıldı. Engelliler ve yakınları dernek binasına gelerek yardımlar seçerek aldı.
Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer, "Kızılay Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan engelli kardeşlerimiz için 50 kişilik yardımda bulundu. Biz de dernek olarak 60 kişilik yardım daha ekledik. Bölgemizde engellilerin sıkıntıları oluyor. İşadamlarımızdan ve devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.
(AYZ-MP-Y)

27.01.2017 14:52:20 TSI
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