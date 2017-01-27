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MASKİ'den BASKİ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, komşu illerdeki kurumlarda yapılan uygulamaları incelemek, iletişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Misyonunu genişletmek ve Manisa'yı daha prestijli bir kent haline getirebilmek adına önemli projelere imza atan MASKİ Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu inceleme ziyaretleriyle, kurumsal hedeflerini üst noktaya taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir kanunu ile büyükşehire dönüşen illerden biri olan Balıkesir'deki BASKİ Genel Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirilerek, çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ziyarette, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, MASKİ Daire Başkanları ve personeli yer aldı.

BASKİ Genel Müdürü ve Daire Başkanlarıyla yapılan görüşmede BASKİ'nin kurumsal uygulamaları hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, su ve kanalizasyon idarelerinin sistemsel işleyişleri ve misyonları hakkında istişarelerde bulunuldu. Diğer Büyükşehir Belediyelerinin de çalışmalarını takip eden MASKİ, olumlu gördüğü uygulamaları kendi bünyesine katarak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent miras bırakmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(AY-Y)



27.01.2017 14:54:44 TSI

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