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MHP Adana İl Başkanı Baş: "Devlet aldatmaz millet yanılmaz"



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ADANA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Baş, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ülkemiz için verdiği çabayı, tarih altın harflerle yazacaktır" dedi.

Yusuf Baş, yaptığı açıklamada, MHP'nin, devletin ve milletin bekası için büyük özverilerde bulunmaya devam ettiğini söyledi. Baş, "Ülke ve millet olarak içeride ve dışarıda büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bunun birçoğu siyasi iktidardan kaynaklanan sorunlar olduğu gibi, küresel güçlerin yeni bir paylaşım savaşı da, sorunlarımızı oldukça artırmış bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket'in farkı ise bu zor dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Fitne ateşinin üzerine barut dökemeyiz, gerilimi artırıp bulanık suda balık avlayamayız. İşte o yüzden Devlet Bahçeli liderliğinde Milliyetçi Hareket, fırsatçılığı değil 'Önce devletim ve milletim' demeyi tercih etmiştir. Anlamamakta ısrar edenler için işin özeti budur" ifadesini kullandı.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlık sebebi Yüce Türk Milleti'dir. Mazlum halklara umut olan İstiklal Savaşı'na önderlik eden, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı, Başbuğ Alparslan Türkeş'le devam eden kutlu misyon, Devlet Bahçeli'nin bilge liderliğinde 'Önce ülkem ve milletim' ilkesiyle ve bütün haşmetiyle yaşatılmaktadır. Her zaman olduğu gibi, çözüm üreten bir anlayışla hareket ediyoruz. Yüce Meclis'ten çıkan Anayasa değişikliğine dair referandum muhtemelen Nisan ayında yapılacaktır. Bu konuda da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ülkemiz için verdiği çabayı, tarih altın harflerle yazacaktır. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki; devletimizin basiretine, milletimizin iradesine güvenimiz tamdır. Devlet aldatmaz, millet yanılmaz; tavrımız net, oyumuz evet."

(ELF-Y)



27.01.2017 14:54:54 TSI

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