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Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Vali Demirtaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

İlk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş ile bir süre makamında görüştü.

Ankara Büyükelçisi Bolboceanu, Moldova ile Türkiye arasında eski yıllara göre başta turizm olmak üzere her alanda büyük yükselişler olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında son yıllarda yapılan ekonomik antlaşmalara vurgu yaparak, "Türkiye ile Moldova'nın karşılıklı işbirliği sayesinde yatırımlar artarak, devam etmektedir. Bizlerde iş adamlarımıza her zaman yardımcı olup, onlara destek olacağız" dedi.

(ELF-Y)



27.01.2017 15:03:32 TSI

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