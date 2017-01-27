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Osmaneli EMİTT Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesi büyük bir ekiple Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 21'nci kez katıldı.

Bilecik ili ve diğer ilçelerle birlikte Osmaneli de bu yıl 21'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük 5'nci Turizm Fuarı'ndan biri olan EMITT'te en güzel şekilde yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT, bu yıl 70 bin metrekarelik 12 salonda 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşu ağırlayacak. Dört gün boyunca devam edecek olan fuar, 29 Ocak Pazar akşamı sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın en gözde stantlarından biri Bilecik standı oldu. Fuarın açılışının akabinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Pek çok ilin vali, milletvekili, belediye başkanı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Osmaneli standında ziyaretçilerle birebir ilgilenen Belediye Başkanı Münür Şahin, "Tarih ve Kültür Kenti Osmaneli'mizin bütün güzelliklerini görmek üzere standımıza herkesi davet ediyorum" dedi.

Daha ilk günden ilginin çok yoğun olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Münür Şahin, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Osmaneli'nin kültürel zenginlikleri ile somut ve soyut mirasını, dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımıza tanıtacağız. Dünyada sayılı fuarlar arasında gösterilen EMITT için aylar öncesinden çalışmalara başladık. Görsel ve basılı sunumlar hazırladık. Örf ve adetlerimizi buraya getirdiğimiz ekiplerimiz ile katılımcılarımıza sunuyoruz. Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (OBSEM) yaptığı geleneksel ürünler ile organizasyona farklı bir renk katıyor. Bu güzel fuarın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Fuarın ilk gününde Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde yapılan geleneksel ürünlerin fazlasıyla ilgi çekmesi ise gözlerden kaçmadı.

(CKT-CY-Y)



27.01.2017 15:16:06 TSI

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