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Yıldırım'da kıraathane kültürü yaşatılıyor



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BURSA (İHA) - Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kahvehanelerde kütüphane köşesi oluşturan Yıldırım Belediyesi, bir yandan da Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i ilçe sakinleriyle buluşturuyor.

Kahvehaneden kıraathaneye kültürel dönüşüm projesi çerçevesinde Yıldırımlılarla buluşan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 'Misak-ı Milli ve 15 Temmuz' konulu programda ilçe sakinleriyle Piremir Mahallesi Çamlık Kıraathanesi'nde bir araya geldi. Yıldırımlıların büyük ilgi gösterdiği konferansta, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi siyasî hayattaki gizli kalmış yönleri aktaran Ahmet Şimşirgil, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi hakkında da önemli bilgiler verdi. Eğitimin sadece üniversitelere ve öğretmenlere bırakılacak bir iş olmadığını belirten Prof. Ahmet Şimşirgil, "Eğitim topyekûndur, eğitim ailede başlar, okulla, çevreyle devam eder. Herkes buna mutlaka katkı yapmalıdır. Aksi takdirde kaybederiz. Bazen okullarda gencimizin, gençliğimizin bittiğini de görebiliriz. FETÖ olayı bunun bir parçası değil mi? Abdülhamid Han öncesi bunun bir parçası değil mi? Gençlerimizi okullarda bitirmediler mi?" diye sordu.

Aşık Turabi ile Ebubekir Zamani'nin söylediği türküler ve atışmanın renk kattığı programın sonunda Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı döneminde yaşatılan kıraathane kültürünün Yıldırım'da tekrar hayat bulmasından mutlu olduğunu belirterek, başta Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

(MŞ)



27.01.2017 15:18:04 TSI

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