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Akçakoca standı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - EMITT 2017'nin en çok ziyaretçi alan standlarından biri olan Akçakoca standı hem sunum zenginliği hem de Akçakoca'nın değişik damak zevki ürünlerini ziyaretçilere ikram ederek büyük beğeniler kazanıyor.

Mahalle kadınlarının türkülü çalgılı kaşık havası şovu ziyaretçiler tarafından yoğun alkışlar alırken, Akçakoca'nın değişik manzara kesitleri içerisindeymiş gibi fotoğraf çektiren ve anında baskıyla ücretsiz fotoğraf çektiren ziyaretçiler de başka stantlarda görülmeyen bu hizmetten son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

Melengüççeği tatlısını daha önce hiç duymamış olanlar da Akçakoca fındık helvasından hiç tatmamış olanlar da kavrulmuş fındığın yanında ikram edilen bu tatları hiç unutmayacaklarını ifade ettiler.

Akçakoca'yı tanıtan broşürlerden alan kimi ziyaretçiler ise, İstanbul'a bu kadar yakın olan mavi bayraklı bir plajın varlığından ilk defa haberdar olduklarını belirterek, ilk fırsatta Yaz tatillerini geçirmek üzere Akçakoca'ya geleceklerini söylediler.

(TT-



27.01.2017 15:18:27 TSI

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