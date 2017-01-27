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EMITT 2017, Turizm Fuarında Akçakoca standına yoğun ilgi

27 Ocak 2017 Cuma, 15:15
EMITT 2017, Turizm Fuarında Akçakoca standına yoğun ilgi
EMITT 2017, Turizm Fuarında Akçakoca standına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı, bugün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülkeden katılan kurum ve kuruluşlara kapılarını açtı.
Dünyanın beşinci ve bölgemizin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), başladı.
Akçakoca standını diğer stantlardan ayıran bir teknolojik imkan hayata geçirildi. Standı ziyaret eden tüm konuklar, Akçakoca arka fonlu bir fotoğraf çektirirken, bireysel ve aile olarak çektirdikleri fotoğraf baskılarına anında ve ücretsiz olarak sahip oldular.
Akçakoca standının en göze çarpan etkinliği ise Yukarı mahalle pazarının yürütücüsü olan kadınlar tarafından hayata geçirildi.
Akçakoca'nın geleneksel kıyafetlerini giyen ve ellerindeki 'Akçakoca' yazılı pankartlarla tüm stantları gezerek kendi besteledikleri Akçakoca türküsünü söyleyen ve kaşık çalan kadınlar, fuardaki tüm izleyicilerin takdirini kazandı.
Fuarı gezen vatandaşlar,Akçakoca'nın tarihi yukarı mahallesinden gelen kadınların şarkılarıyla güzel anlar yaşarken,Fuarın en neşeli stantının Akçakoca standı olduğunu ifade ettiler.
Mardin'den gelen bir vatandaş cep telefonu ile kayıt aldığını memlekete döndüğünde bir çok alanda Akçakoca'yı seyrettireceğini belirtti.
Başkan Yemenici: Hedeflerimizden biri de hafta sonu turizmini geliştirmek
Akçakoca standının hazırlık çalışmalarını koordine eden belediye Başkanı Cüneyt Yemenici EMITT fuarının ilk gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Akçakoca'nın ulusal ve uluslararası düzeyde birçok tanıtım organizasyonunda yer aldığını belirten Başkan Yemenici, özellikle Ankara ve İstanbul gibi iki önemli metropolün ortasında bulunan Akçakoca'nın 30 milyon gibi bir nüfusun turizm tercihlerine hitap ettiğini ve en azından hafta sonlarında bu nüfusun % 1'i olan 300 bin kişiyi ağırlamayı hedef olarak önlerine koyduklarını ifade etti.
Vali Zülkif Dağlı: Belediye ve Üniversitemizle birlikte hep beraber bu projeleri geliştiiryoruz
''Düzce artık ben bu işte biraz daha varım dedikçe katılım anlamında da nitelik anlamında daha iyi noktalara gelindiğini görüyoruz'' açıklamasını yapan Vali Zülkif Dağlı, Akçakoca'nın da 1970'li yıllardaki turizm hareketliliğine ve çeşitliliğinin üzerine nasıl çıkılabilir, bu alanlarda projeler geliştirildiğini ve çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.
Eski Vali Vasip Şahin de Akçakoca standını ziyaret etti
21. EMITT fuarının ev sahibi olan eski Düzce valisi Vasip Şahin de hem Düzce hem de Akçakoca standını ziyaret ederek yetkililerle sohbet etti.
Akçakoca standında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk'in başında olduğu bir heyet tarafından ağırlanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Akçakoca'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alırken, Vali Şahin'in ilçeye yönelik çeşitli projelere yönelik bilgilerinin taze olması dikkatlerden kaçmadı.
(TT-

27.01.2017 15:18:59 TSI
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