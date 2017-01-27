YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatvan'da "çevreyolu" toplantısı

Tatvan'da "çevreyolu" toplantısı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinin yıllardır devam eden trafik sorununa çözüm olması hedeflenen çevreyolunun son durumuyla ilgili toplantı yapıldı.

Tatvan Kaymakamlığında, Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantında, çevreyolu güzergahı boyunca yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla oluşturulacak koridorun yapım işlemleri, devam eden arazi toplulaştırılması çalışmaları değerlendirildi. Toplantı ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, çevreyolunun bu yıl ihaleye çıkacağını söyledi. Çevreyolunun içerisinde köprü ve viyadüklerin yer alacağı toplam 12 kilometre uzunluğunda olacağını kaydeden Kaymakam Özkan, çevreyolunun Bitlis ile Tatvan arasındaki Rahva mevkiinden başlayıp, yerleşim alanı kenarından devam ederek Van-Tatvan karayolu ile birleşeceğini ifade etti.

Çevreyolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki trafik sorununun büyük ölçüde çözüleceğini kaydeden Kaymakam Özkan, "Uzun süredir gündemde olan çevreyolu projesinin ihalesi bu yıl yapılacak. Projede belirtildiği gibi çevreyolu Rahva mevkiinden başlayıp, ilçenin Yeşilmezra Mahallesi'ndeki mezarlık mevkiine kadar uzanacak. Çevreyolu toplamda 12 kilometre uzunluğunda olacak ve bunun içerisinde köprü ile viyadüklerde yer alacak. Yaklaşık üç yılda tamamlanması planlanan çevreyolunda ayrıca 5 bin 200 metre de tünel olacak. İnşallah çevreyolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde uzun yıllardır her geçen gün büyük bir sorun haline gelen trafik sorunu da büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuş olacak. Yine bu sayede çevreyolu eksikliği nedeniyle ilçe merkezinden geçen yolu kullanmak zorunda kalan ve trafiğin tıkanmasına neden olan ağır vasıtaların da ilçeye girişi yasaklanarak çevreyolunu kullanmaları ve bu sayede trafiğin rahatlatılması sağlanmış olacaktır. Ben şimdiden çevreyolunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş ve kurum amirleri katıldı.

(HO-MSA-Y)



27.01.2017 15:21:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER