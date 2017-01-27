BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve beraberindeki heyet, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Muş Alparslan Üniversitesinden kalabalık bir heyet katıldı. Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a yeni görevinde başarılar dileyen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, iki üniversite arasındaki ilişkilerin daha da artarak devam edeceğini belirti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, konuklarına teşekkür etti.
(VO-MSA-Y)
27.01.2017 15:23:04 TSI
NNNN