27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret

27 Ocak 2017 Cuma, 15:18
BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret
BEÜ Rektörü Yardım'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve beraberindeki heyet, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Muş Alparslan Üniversitesinden kalabalık bir heyet katıldı. Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a yeni görevinde başarılar dileyen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, iki üniversite arasındaki ilişkilerin daha da artarak devam edeceğini belirti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, konuklarına teşekkür etti.
(VO-MSA-Y)

27.01.2017 15:23:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Halka tatlısı işsizlerin geçim kaynağı oldu
YEREL

HALKA TATLISI İŞSİZLERİN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Tatvan'da &quot;çevreyolu&quot; toplantısı
YEREL

TATVAN'DA "ÇEVREYOLU" TOPLANTISI
Mandalina ve portakal satışı esnafın yüzünü güldürdü
YEREL

MANDALİNA VE PORTAKAL SATIŞI ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Tatvan'da kar yağışı
YEREL

TATVAN'DA KAR YAĞIŞI
Bitlis'te 245 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

BİTLİS'TE 245 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Ahlat'ta 13 işletme daha açılıyor
YEREL

AHLAT'TA 13 İŞLETME DAHA AÇILIYOR
Patates destekleme kapsamına alındı
YEREL

PATATES DESTEKLEME KAPSAMINA ALINDI
Tatvan'da yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı
YEREL

TATVAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
AK Parti Adilcevaz teşkilatı referandum startını verdi
YEREL

AK PARTİ ADİLCEVAZ TEŞKİLATI REFERANDUM STARTINI VERDİ
AK Parti heyetinden TATSO'ya ziyaret
YEREL

AK PARTİ HEYETİNDEN TATSO'YA ZİYARET
Ahlat'taki patates depoları kontrol edildi
YEREL

AHLAT'TAKİ PATATES DEPOLARI KONTROL EDİLDİ
Bitlis'te Bürokrasiyle Mücadele Komisyonu' toplantısı
YEREL

BİTLİS'TE BÜROKRASİYLE MÜCADELE KOMİSYONU' TOPLANTISI
Genel Müdür Şevli'den Kaymakam Özkan'a ziyaret
YEREL

GENEL MÜDÜR ŞEVLİ'DEN KAYMAKAM ÖZKAN'A ZİYARET
Baston ustası alternatif ürünlere yöneldi
YEREL

BASTON USTASI ALTERNATİF ÜRÜNLERE YÖNELDİ