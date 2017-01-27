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Konyaaltı Kongre ve Fuar Merkezi'nin startı verildi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'ne inşa edecekleri Kongre ve Fuar Merkezi'nin inşaat çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Nihai projesi tamamlanan Konyaaltı Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'nin ihale süreci tamamlandı. Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 bin 36 ada 1 parselde bulunan 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Kongre ve Fuar Merkezinde, 3 bin metrekare kongre salonu yer alıyor.

Ayrıca biri 600 kişilik, 4 ayrı çok amaçlı salonun da yer aldığı kongre ve fuar merkezinde; çalışma ofisleri, kafeterya ve mescit ile 110'u kapalı olmak üzere toplam 210 araç kapasiteli otoparkta bulunuyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'ne inşa edilecek olan Kongre ve Fuar Merkezi'nin temel kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde Belediyeye ait 10 bin metrekare alana inşa edilecek olan projenin bu yıl içinde tamamlanıp hizmete açılacağını bildirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.01.2017 15:23:22 TSI

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