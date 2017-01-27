YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler Beldiyesi Türk Sanat Müziği Korosu kulakların pasını sildi

Efeler Beldiyesi Türk Sanat Müziği Korosu kulakların pasını sildi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından oluşturulan 'Efeler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu' ilk konserini verdi.

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve eşi, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Şen ve eşi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Nusrettin Debre ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde Nedim Tarımcıoğlu'nun şefliğindeki 65 kişilik Efeler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 2 bölüm halinde seslendirilen birbirinden güzel 18 şarkıya vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda başta Şef Tarımcıoğlu olmak üzere tüm koro üyelerini tek tek tebrik eden Başkan Özakcan, "Bu tür etkinlikler halkımızın katılımıyla anlam buluyor ve güzelleşiyor. Bizlerin davetine icabet edip koromuzu dinlemeye gelen tüm vatandaşlarımıza ve bu güzel geceyi bizlere hazırlayıp sunan koromuza teşekkür ediyorum" diye konuşarak Tarımcıoğlu'na çiçek takdim etti.

(MU-MB-Y)



27.01.2017 15:24:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER