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Başkan Doğan, "Ortak gayemiz, ülkemizin geleceği"

27 Ocak 2017 Cuma, 15:20
Başkan Doğan, "Ortak gayemiz, ülkemizin geleceği"
Başkan Doğan, "Ortak gayemiz, ülkemizin geleceği"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ile MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz'ü makamında misafir etti.
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ile MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret etti. MHP'li yöneticilerin de yer aldığı ziyarette yeni anayasa değişikliği ve referandum ile ilgili konuşan Başkan Doğan, "Gerek 15 Temmuz hain darbe girişiminde, gerekse referandum sürecinde MHP olarak göstermiş olduğunuz tutum ve davranışlarınız için ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum. Herkes kendi siyasi çizgisinde, ülkesine, şehrine hizmet için siyasetinin gereğini yapıyor. Demokrasilerde olması gereken de budur. Hedefimiz, ülkemizin, şehrimizin milletimizin daha iyiye, daha güzele ulaşmasıdır. Farklı yollar düşünebilir, farklı siyasi bakış açıları içerisinde olabiliriz. Bu da bir zenginliktir. Her ne kadar farklı bakış açıları olsa da, baktığımız noktalar aynıdır. Ortak gayemiz, ülkemizin, milletimizin, dinimizin, değerlerimizin daha iyi, daha sağlam ellerde olmasıdır" dedi.
15 Temmuz döneminde MHP'nin duruşu da net olarak gördüklerini belirten Başkan Doğan, "O dönemde yapılan saldırı sadece bir kesime değil, Türk Milletinin ve Türkiye'nin bekasına yapılan bir saldırıydı ve o saldırıya da topyekün cevap vermek gerekiyordu. Vatanını, milletini, bayrağını seven herkes sokağa çıktı. Bunların içerisinde MHP'li kardeşlerimiz de vardı. Bu duruş için oradaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin ülkemizin menfaatlerini öne alan uzlaşmacı yaklaşımları da hepimizin sempatisini kazandı" diye konuştu.
Yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle yasama, yürütme ve yargı sistemlerinin oturacağını ifade eden Başkan Doğan, "Bunu ülkemizin daha güçlü olması için istiyoruz. Yeni sistem, yarınlarda ülkemizin daha emin ve güçlü ellerde olmasını sağlayacaktır. Bu süreçteki inancınız ve destekleriniz ile farklı bakış açılarından aynı hedefe baktığımızı herkese gösterdiniz. Ülkem adına teşekkür ediyorum. Türk Milleti bin yıllardır bunların etrafında birleşerek var olmuştur. Bu birlik ve beraberliğimiz olmasaydı bizi çoktan yok etmişlerdi. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece milletimizin önü açıktır" şeklinde konuştu.
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de Başkan Doğan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Referandumdan önce planlanmış olan bu program, kamuoyunun nabzını, STK'ların nabzını tutmak anlamında bizim için de önem arz ediyor. Biz vatanımızın, milletimizin geleceği için doğru olan her şeye varız" ifadelerini kullandı.
(GY-Y)

27.01.2017 15:25:05 TSI
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